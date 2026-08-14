Iberojet anuncia vuelos directos entre España y El Salvador desde septiembre

A partir de septiembre, Iberojet comenzará a operar vuelos directos entre Madrid, Barcelona y El Salvador, con dos frecuencias semanales. La medida busca fortalecer la conectividad entre España y el territorio salvadoreño.

El vuelo desde Madrid hacia El Salvador saldrá los domingos y llegará durante la madrugada del lunes, mientras que la conexión desde Barcelona partirá los lunes y arribará al país centroamericano los martes, según informó Carolina Machuca, vocera de la aerolínea.

Los boletos pueden adquirirse a través de agencias de viajes o mediante el canal directo de Iberojet.