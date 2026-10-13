IA puede ayudar a detectar enfermedades en los cultivos

La inteligencia artificial a pequeña escala se convierte en una herramienta de apoyo para los agricultores, al facilitarles información que les permite tomar decisiones sobre sus cultivos, según el Banco Mundial, India es uno de los países que ha avanzado en este tema, ejecutando iniciativas que conectan a los productores con información sobre fertilizantes, precios y posibles anomalías en las plantas.

Estas herramientas también pueden abrir oportunidades para fortalecer los pequeños negocios agrícolas, según el Banco Mundial, promueve conexiones y alianzas con países para impulsar el uso de la inteligencia artificial en el sector. Entre los proyectos se encuentra facilitar a productores el acceso a información sobre financiamiento que pueden optar y mejorar sus oportunidades.

Uno de los principales retos es que estas tecnológicas se encuentren al alcance del sector agrícola, además de solventar sus necesidades. Expertos mencionan que está se convierte en una oportunidad para mejorar y mantener sus cultivos con apoyo de nuevas tecnologías.