IA entre principales temas de la Semana de la Sostenibilidad Empresarial

La inteligencia artificial fue uno de los temas centrales en el inicio de la semana de la sostenibilidad y responsabilidad social empresarial 2026. El presidente de la Fundación Empresarial para la Acción Social reconoce las ventajas de la IA para las organizaciones, también consideran necesario capacitar al talento humano en este tema.

Si bien la inteligencia artificial debe ser parte del entorno de negocios, expertos internacionales sugieren que se tenga en claro el propósito por el cual será implementada.

Las ventajas de utilizar esta tecnología son muchas, desde la simplificación de procesos hasta la automatización y reducción de tiempos. Mantenerse actualizado es vital dice Etel Monge, sobre todo en los jóvenes.

En el ámbito medio ambiental, la inteligencia artificial puede ser de utilidad para las compañías; sobre todo aquellas que trabajan con recursos naturales.

Empresas como parque industrial verde, dedicada al reciclaje, ya le está apostando a la modernización tecnológica.

Durante la semana de la sostenibilidad que finaliza el 9 de octubre se abordarán otras temáticas relacionadas con la gestión ambiental y riesgos, inversión, crecimiento empresarial, innovación, entre otros.