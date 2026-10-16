Huracán Trudy llegará con categoría 4 a las costas mexicanas

El huracán Trudy, que se prevé alcance la categoría 4 en el pacífico mexicano, podría acercarse el domingo a solo 65 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima, todavía como un ciclón mayor.

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Las autoridades alertaron este viernes de lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado durante el fin de semana.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de México, Fabián Vázquez Romaña, pidió extremar precauciones debido a que cualquier variación en su trayectoria podría modificar significativamente las condiciones meteorológicas previstas para la región.

Vázquez explicó que los efectos más intensos se esperan a partir del sábado, principalmente en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.