Huracán Trudy llegará con categoría 4 a las costas mexicanas

Las autoridades alertaron este viernes de lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado durante el fin de semana.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de México, Fabián Vázquez Romaña, pidió extremar precauciones debido a que cualquier variación en su trayectoria podría modificar significativamente las condiciones meteorológicas previstas para la región.

Vázquez explicó que los efectos más intensos se esperan a partir del sábado, principalmente en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.