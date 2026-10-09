Huracán Isaías tocará tierra en Florida como categoría 3 con vientos destructivos

El Centro Nacional de Huracanes espera que el huracán Isaías tenga una intensidad de categoría 3 cuando toque tierra al este de Pensacola Beach, en Florida. La tormenta podría propagar vientos destructivos de hasta 160 kilómetros más allá de la costa y adentrarse en Alabama y Georgia.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno podría provocar cortes de electricidad generalizados en las zonas afectadas. Se han emitido órdenes de evacuación obligatoria para varios condados a lo largo de la costa del Golfo, tanto en Alabama como en Florida.

Además, se reportan aeropuertos cerrados y clases suspendidas por la proximidad del huracán. El impacto está previsto para este viernes por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes. La población de las áreas costeras debe mantenerse atenta a las instrucciones oficiales.