Huracán Isaías se intensifica en el Atlántico y activa alerta en la costa del Golfo

El huracán Isaías se intensificó rápidamente hasta convertirse en el primer huracán de la temporada en el Atlántico. El fenómeno alcanzó vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, escalando hasta la categoría uno.

La costa norte del Golfo de México se prepara ante la posibilidad de una peligrosa marejada ciclónica, vientos dañinos y lluvias torrenciales. Aviones caza huracanes confirmaron la intensificación del fenómeno durante la madrugada.

La tormenta se encuentra a unos 740 kilómetros al suroeste de la desembocadura del río Mississippi. Se espera que continúe su trayectoria hacia el este noreste antes de girar bruscamente hacia la costa norte del Golfo. Isaías podría alcanzar su máxima intensidad como huracán de categoría dos con vientos de 177 kilómetros por hora.