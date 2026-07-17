Humo de incendios en Ontario cubre Toronto y empeora la calidad del aire en la ciudad

El humo de los incendios forestales en el noroeste de Ontario cubrió el horizonte de Toronto con una densa neblina gris, oscureciendo el cielo y provocando que la calidad del aire en la ciudad canadiense se ubicara entre las peores registradas en las principales urbes del mundo.

Las imágenes difundidas muestran cómo la contaminación atmosférica afectó visiblemente a la capital de Ontario, mientras el humo se extendió también hacia el noroeste de Estados Unidos, afectando regiones vecinas.

Los especialistas advirtieron que la exposición a estas partículas puede ser perjudicial para la salud, especialmente para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Las autoridades locales han recomendado a la población limitar las actividades al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo.