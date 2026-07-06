Horóscopo para el lunes: recomendaciones astrales para cada signo del zodiaco

¿Qué dicen los astros para tu signo hoy?

El horóscopo del lunes trae recomendaciones para cada signo del zodiaco. Aries debe enfocarse en lo positivo y dejar atrás errores del pasado; le espera una firma importante y mejoras económicas.

Tauro verá cambios en su economía y libertad financiera. Cáncer necesita buscar paz familiar con limpiezas espirituales.

Géminis debe cuidar su salud y descansar; Leo debe pedir consejo antes de decidir; Virgo debe controlar su temperamento.

Libra tendrá cambios de humor pero puede iniciar negocios; Escorpión tendrá una semana de ajetreo. El amor fluye para Sagitario; Capricornio debe organizar finanzas; Acuario debe mantener calma; Piscis necesita cambios laborales.