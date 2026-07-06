Horóscopo para el lunes: recomendaciones astrales para cada signo del zodiaco

El horóscopo del lunes trae recomendaciones para cada signo del zodiaco. Aries debe enfocarse en lo positivo y dejar atrás errores del pasado; le espera una firma importante y mejoras económicas.

Tauro verá cambios en su economía y libertad financiera. Cáncer necesita buscar paz familiar con limpiezas espirituales.

Géminis debe cuidar su salud y descansar; Leo debe pedir consejo antes de decidir; Virgo debe controlar su temperamento.

Libra tendrá cambios de humor pero puede iniciar negocios; Escorpión tendrá una semana de ajetreo. El amor fluye para Sagitario; Capricornio debe organizar finanzas; Acuario debe mantener calma; Piscis necesita cambios laborales.