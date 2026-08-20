Horóscopo: Leo recibirá oportunidades y Escorpión cambios laborales

Las predicciones astrales de hoy traen novedades para varios signos. Leo recibirá visitas inesperadas y nuevas propuestas de proyectos. Escorpión tendrá oportunidades laborales y económicas, pero deberá mantener sus planes en reserva para proteger sus ideas.

Sagitario encontrará en el azul un aliado para atraer abundancia. Piscis deberá evitar chismes y confrontaciones, mientras que su sonrisa será su mejor defensa ante la envidia.

Tauro disfrutará un momento de felicidad. Géminis tendrá que controlar sus gastos. Cáncer podrá renovar la energía de su hogar con incienso y agua de flores blancas.

Por su parte, Capricornio dejará atrás preocupaciones económicas, Acuario deberá buscar nuevas alternativas de negocio y Libra tendrá que dedicar tiempo a cuidarse y consentirse.