Horóscopo desde Seattle: predicciones para cada signo en el inicio de la semana

Las predicciones astrales para el inicio de semana ofrecen recomendaciones específicas para cada signo zodiacal, con énfasis en la toma de decisiones, el control emocional y la gestión de oportunidades laborales y financieras.

Para Aries, se sugiere pedir consejo antes de tomar decisiones importantes, ya que se visualiza la llegada de una carta de importancia y un viaje próximo.

Tauro debe concentrarse para evitar dejarse llevar por rumores en el ámbito sentimental, juzgando por lo que ve y no por lo que escucha.

Géminis recibirá el apoyo que ha solicitado y se le recomienda ser agradecido con quienes le tienden la mano, mientras que Cáncer debe equilibrar sus sentimientos para superar la frustración y recuperar la tranquilidad.

Leo será invitado a participar en actividades que reconocen su talento, demostrando que aún hay confianza en él. Virgo tendrá éxito laboral y posibles ascensos, lo que elevará su moral. Libra debe dejar la desidia y actuar sin postergar.

Escorpión verá mejorar su situación económica. Sagitario debe ser discreto para evitar envidias. Capricornio enfrentará cambios y mudanzas. Acuario debe controlar su carácter. Piscis tendrá estabilidad financiera y mejoras sentimentales.