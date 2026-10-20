Horóscopo del martes advierte a Leo sobre traiciones y recomienda a Sagitario vestirse de morado

Las recomendaciones astrales para este martes piden a Leo mantenerse al margen de traiciones y no comentar sus planes futuros para que no le roben las ideas.

A Sagitario se le sugiere vestirse de morado, prender velas de ese color y decretar con certeza lo que quiere conseguir.

A Aries se le recomienda evitar las debilidades y cambiar la manera de ver las cosas para acercarse al dinero y la salud.

Tauro debe alejarse de los chismes para no verse involucrado en problemas, y Géminis recibirá invitaciones a fiestas que conviene aceptar por las oportunidades.

Cáncer pondrá en práctica recuerdos del pasado y recibirá una firma importante. Virgo verá soluciones económicas y Libra debe dejar la tristeza y autovalorarse.