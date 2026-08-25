Horóscopo del día recomienda prudencia en Aries, control de gastos en Géminis y cambios laborales en Escorpión

La predicción astrológica ofreció recomendaciones para cada signo, con énfasis en la prudencia comunicativa para Aries y el control de gastos para Géminis. Los Escorpión fueron llamados a buscar cambios laborales sin revelar sus planes.

Para Tauro, se augura un momento de felicidad y se recomienda imprimir esmero y pasión en cada actividad para recibir elogios. Cáncer deberá limpiar su hogar con incienso de mirra y agua de flores blancas para atraer energías positivas. Leo recibirá visitas inesperadas y oportunidades de proyectos, mientras que Virgo debe resguardarse y no tomar decisiones importantes durante 24 horas.

Libra requiere autoconsentimiento, y Capricornio debe dejar atrás sus preocupaciones económicas porque pronto hallará solvencia. Acuario debe buscar alternativas de negocios superando el miedo al éxito, y Piscis debe evitar involucrarse en chismes de personas cercanas.