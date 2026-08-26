Horóscopo del día: predicciones para todos los signos del zodiaco

La sección de horóscopo ofreció predicciones para todos los signos del zodiaco, con recomendaciones sobre finanzas, salud y relaciones personales. Los astros también adelantaron oportunidades laborales para varios signos.

Para Leo, se aconseja no compartir planes futuros ante posibles traiciones, mientras que Sagitario debe vestir de morado y encender velas del mismo color.

Cáncer recibirá una firma y documento de importancia que mejorará su economía, y Libra debe dejar atrás preocupaciones. Escorpión deberá tener paciencia, pues nuevas oportunidades llegarán la próxima semana.