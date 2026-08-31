Horóscopo del 31 de agosto: predicciones y recomendaciones para cada signo zodiacal

El astrólogo Luis Fernando Mencos presentó las predicciones del horóscopo para este 31 de agosto, con recomendaciones para cada signo que van desde cambios de hábitos y nuevas oportunidades laborales hasta advertencias sobre amistades y decisiones importantes.

Para Aries, la jornada trae renovación de expectativas y la oportunidad de analizar hábitos que lo llevarán al éxito. Tauro deberá cuidarse de desilusiones y escoger bien a sus amistades, mientras que Géminis enfrenta un momento de cambios y debe reconocer acciones pasadas.

Cáncer tendrá ideas para emprender negocios y generar ingresos, y Virgo recibirá una libertad económica que le permitirá saldar deudas. Leo deberá ser cauteloso con personas traicioneras y no revelar sus planes, y Libra tendrá encuentros con viejos conocidos y nuevas amistades.

Escorpión enfrentará tres oportunidades y deberá buscar consejo para decidir, Sagitario atraerá abundancia vistiendo verde y amarillo, y Capricornio recibirá buenas noticias y una firma de documentos importante.