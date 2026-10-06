Horno inteligente Siemens IQ 700 reconoce más de 100 platos y sugiere ajustes automáticos de cocción

El horno inteligente Siemens IQ 700 reconoce más de 100 tipos de platos y sugiere automáticamente los ajustes necesarios para cocinarlos. Siemens presentó este equipo en el IFA 2026 como parte de una nueva generación de electrodomésticos

El horno permite guardar las recetas favoritas del usuario directamente en su sistema. De esa manera, recuerda configuraciones utilizadas anteriormente y facilita la preparación de comidas.

Con esta tecnología, el horno tradicional evoluciona hacia un electrodoméstico capaz de aprender las preferencias de quien lo usa. El equipo busca simplificar la preparación de alimentos sin seleccionar parámetros manualmente.