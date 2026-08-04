Horarios en terminales de oriente y occidente

Decenas de personas llegan a las diferentes terminales de autobuses del transporte público para aprovechar el periodo vacacional y visitar a sus familiares en diferentes puntos del país o desplazarse hacia destinos turísticos.

En la terminal de oriente mantendrán sus horarios habituales las rutas 144 y 145 hacia San Martín y Perulapía; la 113 hacia Cojutepeque; la 142 hacia Tejutepeque e Ilobasco; la 112 hacia Sensuntepeque; la 116 con destino a San Vicente y la ruta 301 hacia San Miguel entre otras, mientras que en la terminal de occidente también operarán con normalidad las rutas 201, 202 y 205.

Inspectores del Viceministerio de Transporte realizan verificaciones para procurar la seguridad de los usuarios. Entre las inspecciones se incluye la revisión de la documentación de conductores y el estado de las unidades, así como el cumplimiento de las tarifas autorizadas.

Se espera un incremento en la afluencia de pasajeros durante los próximos días, por lo que se mantendrán los controles en las principales terminales del país.