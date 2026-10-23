Horarios en los que se registran más accidentes de tránsito

Cada día, en El Salvador se contabilizan más de 60 accidentes de tránsito en promedio, por lo que cada 24 horas, 44 personas resultan lesionadas y 4 pierden la vida.

El 61% de las fatalidades ocurren entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, pero alcanza valores más altos en las franjas de 6 pm a 9 de la noche, y de las 0 horas del día, a las 5 de la madrugada.

Según el informe del observatorio nacional de seguridad vial, el 80% de los siniestros viales se concentran en la distracción del conductor, invadir el carril, no guardar distancia de seguridad, no respetar señales de tránsito y conducir a velocidad excesiva.

Además, el reporte indica que, a partir del jueves se observa un incremento en la cantidad de personas lesionadas y fallecidas, alcanzando su punto más alto el día domingo, los socorristas también detallan los días que atienden la mayor cantidad de accidentes de tránsito.

Por ello, expertos en movilidad vial consideran que incrementar los controles en las carreteras podría ayudar a reducir la siniestrabilidad en el país.

Y es que incluso hay vías que son catalogadas como altamente peligrosas por la cantidad de accidentes de tránsito que se registran como la autopista a Comalapa, la carretera Panamericana, entre otros sectores.

En menos de 10 meses, se han registrado 17,954 siniestros viales, los cuales han dejado 12,836 lesionados y 1,179 fallecidos.