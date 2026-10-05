Hondureños visitan El Salvador durante semana morazánica

Un mausoleo, un centro histórico y una frontera que no descansa, así se vive la semana morazánica en El Salvador. En Honduras, este período vacacional comienza el 5 de octubre, y el destino de muchos turistas es el país. El imán, el centro histórico, donde se encuentra el mausoleo de Francisco Morazán, recién inaugurado. Jairo Cruz y sus amigos forman parte de esa ola de visitantes, están satisfechos con la atención recibida.

Pero viajar tiene su precio. ¿cuánto cuesta una escapada de tres días? Walter Borjas presupuestó entre 500 y 1,000 dólares.

El camino para muchos comienza en El Amatillo, uno de los principales puntos de ingreso y por allí, las autoridades aduaneras confirman que el flujo de turistas hondureños va en aumento.

Entre el 3 y el 11 de octubre, El Salvador espera recibir a 58,000 hondureños, un 20% más que en el mismo período de 2025, cuando llegaron 48,768 visitantes. La semana morazánica termina oficialmente el 9 de octubre.