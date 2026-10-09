Hondureños visitan el centro histórico

Más de 43,400 hondureños han llegado a El Salvador para disfrutar de sus vacaciones por la semana morazánica, uno de los puntos más visitados ha sido el centro histórico de San Salvador, donde han recorrido de los diferentes espacios turísticos, mientras que otros han venido con el objetivo de conocer el mausoleo de Francisco Morazán que fue inaugurado recientemente.

Según las proyecciones del Ministerio de Turismo, en total, durante la semana morazánica se espera la llegada de 58,522 visitantes hondureños, lo que representa un crecimiento del 20 % respecto.

Las vacaciones para los hondureños finalizan el próximo 11 de octubre, por lo que también han aprovechado para visitar otros departamentos del país, afirman que la seguridad que se tiene en El Salvador les da la tranquilidad para poder desplazarse sin ningún temor de ser víctima de algún delito.

El Salvador se ha convertido en un atractivo turístico para los visitantes internacionales, en general el Ministerio de Turismo estima que al cierre de 2026 se puedan superar los 4.2 millones de visitantes extranjeros y generar más de 3,600 millones en divisas, dinamizando la economía nacional.