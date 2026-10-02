Honduras implementa estimulación de nubes para que llueva

Honduras está probando una técnica para generar más lluvia ante la crisis hídrica que enfrenta el país, se trata de la estimulación artificial de nubes, un procedimiento que busca favorecer la precipitación a partir de nubes que ya están formadas.

La técnica necesita nubes con determinadas condiciones de humedad y temperatura para que pueda producir algún efecto, para lograrlo, a través de aviones se libera yoduro de plata, sustancia que estimulas nubes.

El gobierno hondureño prevé cerca de 20 operaciones en un máximo de tres meses, con una inversión aproximada de 600,000 dólares y proyectada alcanzar alrededor de 2.3 millones de hectáreas, su experiencia también pone el tema sobre la mesa en El Salvador, que ha enfrentado periodos de sequía, pero, antes de pensar en aplicar esta técnica, especialistas señalan que deben agotarse otras alternativas para garantizar la disponibilidad de agua.

La sequía daño la mayoría de cultivos de granos básicos, como maíz y frijol, en algunos sectores del sur hondureño. Además de presentar afectaciones en la ganadería y la industria azucarera, recientemente más de 50 países han experimentado la siembra de nubes, entre ellos, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Arabia Saudita, India, Australia, Rusia, Tailandia.