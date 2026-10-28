Hombre muere tras caer de una lancha en San Luis La Herradura

Un hombre falleció tras caer de una lancha turística en San Luis La Herradura, departamento de La Paz. Según información preliminar, el lanchero habría resbalado dentro de la embarcación, se golpeó la cabeza y perdió la vida en el lugar.

Inicialmente, la emergencia fue reportada como un posible caso de ahogamiento que involucraría a varias personas. Sin embargo, las instituciones de socorro descartaron esa versión y confirmaron que se trataba de una sola víctima.

Familiares y conocidos señalaron que el hombre tenía amplia experiencia en el manejo de embarcaciones y pidieron que se investiguen las circunstancias de su muerte.