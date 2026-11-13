Hombre enfrenta juicio por intentar asesinar a su compañera de vida

José Alexander Hernández Vásquez enfrenta juicio por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de su ex compañera de vida, según investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2025 en la colonia Vista Hermosa, Mejicanos.

Tras ser atacada, la víctima pidió auxilio y otros familiares que se encontraban en la vivienda intervinieron para ayudarla, posteriormente, fue trasladada al hospital nacional Zacamil, donde recibió atención médica y logró sobrevivir.

La Fiscalía sostiene que la mujer había sido víctima de violencia progresiva y sistemática durante la relación, durante el juicio, segun la Fiscalía se presentará prueba documental, pericial y testimonial, incluidos varios testigos que, según la acusación, relacionan al procesado con los hechos, la pretensión fiscal es una condena de 25 años de prisión y el pago de 5,000 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.