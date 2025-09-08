Mauricio Armando Cervellón Cruz, de 32 años, fue detenido por apuñalar a su esposa de 29 años en la comunidad El Paraíso, San Martín, San Salvador Este.

Según la PNC, el sujeto llegó en estado de ebriedad a su vivienda y atacó con un cuchillo a la víctima, causándole heridas en varias partes del cuerpo.

Vecinos intervinieron para trasladar a la mujer al hospital e interponer la denuncia correspondiente.

Tras un operativo de búsqueda, Cervellón fue localizado y arrestado, enfrentando cargos por lesiones agravadas.