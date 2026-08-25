Hombre de 25 años muere tras discusión por presuntos celos en Apopa

Un hombre de 25 años murió tras una discusión que habría sido motivada por celos en un pasaje del distrito de Apopa.

Personal de Comandos de Salvamento acudió al lugar para auxiliar a la víctima. Sin embargo, los equipos de emergencia constataron que el hombre no presentaba signos vitales y declararon su fallecimiento en la escena.

Las autoridades informaron que iniciaron las investigaciones y, con apoyo de la Fuerza Armada, capturaron al presunto responsable. Se trata de José Abelino Amaya, de 30 años, quien sería procesado por el delito de homicidio.