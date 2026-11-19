Insumos de limpieza e higiene fueron donados al hogar Padre Vito Guarato por parte de la Comunidad de Coreanos en El Salvador. El aporte busca aliviar un poco la carga económica del centro de atención.

Para representantes del hogar, este donativo es una muestra del apoyo y compromiso de la comunidad internacional.

Y aunque esta ayuda contribuye a palear una de las tantas necesidades que tiene el hogar, aún necesitan apoyo con el tema financiero; sobre todo para el pago de salarios de 140 colaboradores.

Cada año el hogar Padre Vito Guarato necesita más de un millón de dólares para operar y cumplir con sus obligaciones. La institución mantiene una campaña en redes sociales para recaudar 200,000 dólares a fin de cubrir gastos esenciales; como alimentación, atención médica, medicamentos y terapias.

Cada año el hogar Padre Vito Guarato necesita más de un millón de dólares para operar y cumplir con sus obligaciones. La institución mantiene una campaña en redes sociales para recaudar 200,000 dólares a fin de cubrir gastos esenciales; como alimentación, atención médica, medicamentos y terapias.