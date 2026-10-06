Historial crediticio puede ahorrar o encarecer hasta cuatro puntos la tasa de un crédito hipotecario

El historial crediticio puede representar una diferencia de hasta cuatro puntos en la tasa de interés de un crédito hipotecario.

El experto Carlos Balbones Santos advirtió que un mal récord encarece el financiamiento y limita las opciones del comprador.

Balbones señaló que el récord crediticio es la carta de presentación al adquirir un crédito. Recomendó cuidarlo desde joven, porque una tarjeta mal administrada puede dañarlo.

Explicó que una tarjeta bien utilizada genera un buen historial para futuros créditos. El experto tiene 25 años de experiencia en instituciones financieras y una maestría en negocios.