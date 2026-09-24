Historia de pareja fallecida en accidente de tránsito en Tacuba

Este lugar no dio abasto con las flores que llevaban familiares y amigos de Joselyn Molina y René Orantes, su muerte, ha consternado a Tacuba en Ahuachapán. Decenas de personas llegaban hasta esta funeraria, ubicada en el casco urbano de ese lugar a darles el último adiós. Él era un joven que estaba a punto de graduarse de ingeniero mecánico. Ella una exreina de belleza con estudios de química y farmacia. Los sueños de ambos, que recién iniciaban una etapa como padres se desvanecieron en un accidente de tránsito. El padre de René relata con dureza como su hijo que resultó herido de gravedad luego del percance se despidió de su familia.

La pareja se conducía en un vehículo sobre el kilómetro 79 de esta carretera que conduce de Santa Ana a Ahuchapán, a la altura de El Refugio, un camión invadió el carril y chocó de frente contra ellos, la policía acusa a este hombre, José Adrián Rivera de 24 años. Los pocos detalles brindados por la policía aseguran que se distrajo al volante. Está detenido, acusado de lesiones y homicidio culposo, y no portaba licencia de conducir. Ahora la familia de las víctimas pide justicia.

Ambos que no superaban los 25 años, dejan proyectos, sueños y metas, y lamentablemente la etapa de ser padres. Que Joselyn exponía con orgullo en sus redes sociales su hijo de apenas seis meses de nacido resultó con lesiones leves de acuerdo al reporte de las autoridades y se encuentra bajo resguardo médico, los restos de ambos descansarán en el cementerio general de Tacuba.