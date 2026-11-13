Herencia en uniones no matrimoniales

Durante 22 años, María Antonia compartió su vida y su hogar con su compañero de vida bajo una unión no matrimonial, pero tras su muerte, lo que quedó fue una disputa por la vivienda en que ambos habitaron con sus hijas, que él tuvo de una relación anterior.

La existencia de hijos de una relación anterior puede generar conflictos por la herencia. No obstante, la legislación salvadoreña también contempla derechos sucesorios para la pareja sobreviviente, cuando se acredita legalmente la unión no matrimonial.

Y es que, para la persona que perdió a su pareja, el problema no siempre se limita a los bienes, también puede estar en juego la vivienda en la que construyó su vida durante años, como es el caso de María Antonia.

Ante estas situaciones, los especialistas recomiendan no esperar hasta el fallecimiento de uno de los convivientes para aclarar la situación patrimonial, documentar la convivencia, identificar los bienes adquiridos durante la relación y buscar asesoría legal puede ser clave para determinar qué derechos corresponden a cada parte y evitar conflictos entre los familiares.