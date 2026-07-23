Helicobacter pylori infecta al 50% de salvadoreños y eleva riesgo de cáncer

Entre el 40 y 50% de la población salvadoreña está infectada por Helicobacter pylori, una bacteria que los médicos consideran uno de los principales factores de riesgo para gastritis, úlceras y cáncer gástrico, y que podría estar relacionada con el 75% de los cánceres digestivos en el país.

Los especialistas advierten que los problemas digestivos como el reflujo gastroesofágico y la acidez estomacal, que afectan a gran parte de la población, no deben normalizarse, ya que los síntomas digestivos son la principal causa de consulta médica.

El sobrepeso y la obesidad, descritos como una «nueva pandemia», aumentan la presión abdominal y favorecen que el ácido suba por el esófago, mientras el estrés y los malos hábitos alimenticios agravan estas condiciones.