Entre el 40% y 50% de la población salvadoreña puede ser portadora de la helicobacter pylori según investigaciones, esta es un tipo de bacteria que causa infección en el estómago y es el principal causante de úlceras, gastritis y cáncer en el estómago.

La mayoría de las personas con la enfermedad la contrae desde niño, aunque en general no causa síntomas, puede romper la capa protectora interna del estómago y causar inflamaciones.

En muchos casos, la bacteria suele confundirse con malestares comunes estomacales, dejando de lado su pronta identificación y el tratamiento para eliminarla.

Si la persona se lava las manos después de usar el baño y antes de comer, ingerir alimentos preparados adecuadamente, beber agua de fuentes limpias y seguras, y realizarse pruebas periódicas de heces y sangre para detectarla, se puede prevenir su impacto.