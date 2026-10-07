¿Hay que pagar por la sangre donada? Cruz Roja despeja las dudas

La donación de sangre es un acto altruista, pero existen dudas sobre los pagos asociados a recibir una unidad. La Cruz Roja explicó que se trata de los llamados costos de procesamiento, que corresponden a los gastos para analizar, procesar y conservar la sangre.

La institución señaló que durante este proceso se utilizan agujas, bolsas y reactivos, además de realizarse procedimientos de extracción, separación y congelación. También se efectúan pruebas para determinar el tipo sanguíneo, rastrear anticuerpos y detectar enfermedades transmisibles por la sangre.

El procesamiento de una unidad de glóbulos rojos empacados ronda los $82, mientras que el plasma, las plaquetas y el componente sanguíneo congelado tienen un costo de $38 cada uno. Estos montos se aplican a personas provenientes de hospitales privados, mientras que para los hospitales públicos el servicio es gratuito.