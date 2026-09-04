¿Hasta qué punto es normal que se nos olviden cosas? 

¿Le ha pasado que no recuerda dónde dejó el celular?, ¿que busca sus lentes mientras los tiene puestos? ¿o que por un momento no recuerda dónde dejó las llaves? Son situaciones cotidianas que pueden ocurrir cuando el cerebro no logra registrar adecuadamente una información debido a diversos factores como el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, pero ¿cuándo estos olvidos dejan de ser normales?

Aunque muchas veces relacionamos los problemas de memoria con los adultos mayores, los especialistas explican que los hábitos y el estilo de vida también pueden influir en el rendimiento cognitivo en las nuevas generaciones.

Y es que además de complicar las tareas diarias esto puede ser un precursor de la demencia.

Los especialistas recomiendan prestar atención a la frecuencia y a la intensidad de estos episodios y, si representan un cambio importante, buscar una evaluación profesional.

Estudios revelan que un 90% de la población a nivel mundial que padecen de deterioro cognitivo leve no están diagnosticados y es que para el 2050 se proyecta que más de 19 millones de personas tendrá esta condición.