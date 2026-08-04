Hasta 40 inmigrantes detenidos al día en los aeropuertos de EE.UU

Hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día en aeropuertos de Estados Unidos, donde se refuerza la campaña de deportación del presidente Donald Trump, según fuentes del departamento de seguridad nacional citadas por NBC.

Los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de doce países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la administración de seguridad del transporte y el servicio de inmigración y control de aduanas.

Ante la situación, la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes ha emitido una alerta de viaje instando a los inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente o de asilo a consultar con abogados antes de planificar viajes dentro del país.