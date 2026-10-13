Hamilton reconoce su error en Singapur tras omitir la entrada a boxes y terminar sexto

El piloto británico Lewis Hamilton reconoció su responsabilidad tras una decisión que condicionó su resultado en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo finalizó en la sexta posición después de una carrera en la que Ferrari podía luchar por el podio.

Durante un periodo de coche de seguridad virtual, Hamilton debía ingresar a los boxes, pero pasó de largo la entrada.

Su compañero de equipo, Charles Leclerc, sí realizó la parada y consiguió finalizar en la segunda posición.

Tras la carrera, el británico asumió el error y ofreció disculpas a Ferrari.

El resultado dejó a Hamilton con el reto de recuperar terreno en las próximas fechas del campeonato.