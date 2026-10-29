Halle Berry pierde la custodia de su hijo de 13 años en batalla judicial contra Olivier Martínez 

Halle Berry perdió la custodia de su hijo en una batalla judicial contra Olivier Martínez. La jueza otorgó la guarda principal del menor de 13 años al actor francés y eliminó el derecho de la actriz a que su hijo pudiera pernoctar en la casa de su madre.

La decisión judicial estableció la custodia física primaria del hijo de 13 años para el actor francés. Con esta resolución, la actriz deberá asumir las consecuencias con respecto a la maternidad y a la custodia que tiene que respetar junto con su expareja.

El fallo elimina el derecho de pernocta que tenía la actriz en su vivienda.