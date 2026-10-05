Hallazgo sospechoso en mamografía no significa cáncer y requiere estudios adicionales

Un hallazgo sospechoso en una mamografía no significa automáticamente que la paciente tenga cáncer. La doctora Ileana Figueroa explicó que el resultado indica que hay algo que debe estudiarse con más detalle.

La especialista indicó que el hallazgo puede corresponder a lesiones benignas que generan una imagen sospechosa.

Explicó que el estudio se guía por una clasificación que determina si se realiza vigilancia, más estudios o una biopsia.

Recomendó a las pacientes no entrar en pánico y reunirse con su médico tratante para revisar las imágenes y el resultado. Recordó que octubre es el mes del cáncer de mama y llamó a realizarse la mamografía anual y la citología.