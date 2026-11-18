Restos óseos humanos, objetos hechos de roca, obsidiana y cerámica de la época prehispánica que datan de entre 400 y 200 años antes de cristo, fue lo que se rescató en Tepecoyo, La Libertad, mientras se realizaban trabajos de construcción al interior de una parcela privada de una familia, se localizaron los vestigios, los cuales fueron inspeccionados por la Fiscalía, Medicina Legal y arqueólogos del Ministerio de Cultura.

Los restos humanos consisten en un cráneo con deformación parietal posiblemente por tratamiento de alargamiento de cabeza, parte de fémur, tibia y pequeños huesos, los arqueólogos mencionaron que el 80% de la dentadura de la mandíbula inferior se encuentra completa y sana, por la densidad ósea de los huesos, se deduce que era una persona joven, no mayor de los 30 años.

Además, se rescataron fragmentos de cerámica tipo Usulután, Santa Tecla Rojo y otros no identificados, que junto a los demás serán analizados en laboratorios.

Este es el segundo hallazgo registrado durante el año, el primero sucedió en el centro de Antiguo Cuscatlán, donde se rescataron osamentas.