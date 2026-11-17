Cientos de haitianos salieron a las calles para respaldar las operaciones de seguridad que El Salvador desarrolla en Haití.

Las manifestaciones incluyeron banderas, pancartas y fotografías del presidente Nayib Bukele, según mostró la cobertura difundida en redes sociales.

Los participantes exhibieron mensajes de agradecimiento al mandatario y consignas contra las pandillas. Las movilizaciones se registraron en distintos puntos del territorio haitiano.

El presidente Bukele reaccionó a través de su cuenta de X, donde expresó su satisfacción por las muestras de respaldo.

Un informe de Naciones Unidas contabilizó al menos 1.167 personas asesinadas entre julio y septiembre de este año en Haití a causa de la crisis de violencia.

Medios internacionales informaron sobre el asesinato de al menos 10 jóvenes por parte de pandillas, presuntamente después de encontrar en sus teléfonos fotografías y videos de Bukele, así como contenido de apoyo a las operaciones.

El gobierno salvadoreño ha condicionado el retiro de sus tropas a la localización de cuatro técnicos desaparecidos hace un mes.

Las autoridades haitianas han expresado interés en que la cooperación entre ambos países continúe.