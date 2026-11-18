Haití registró 5.500 incidentes de violencia basada en género solo en el primer semestre de 2026, de los cuales aproximadamente el 70 % involucró violaciones.

El jefe de la Fuerza de Supresión de Pandillas expuso la cifra ante el Consejo Permanente de la OEA, donde advirtió que la crisis de seguridad ha aumentado la vulnerabilidad de mujeres y niñas.

El país registra actualmente alrededor de 1,5 millones de personas desplazadas.

El funcionario Machado, señaló que comunidades enteras permanecen bajo el control de criminales.

Parte de las mujeres asociadas a pandillas no son integrantes voluntarias, ya que pueden actuar bajo amenazas, coerción, dependencia económica o explotación.

Tampoco existe una estimación nacional suficientemente sólida sobre cuántas mujeres integran esas organizaciones.

Machado advirtió que los civiles están particularmente expuestos a estos abusos.

La respuesta, sostuvo, requiere acceso a atención médica, apoyo psicosocial, protección, justicia y posibilidad de reconstruir una vida digna.

Además, exige coordinación entre las autoridades haitianas, los actores humanitarios y las instituciones responsables de la seguridad y los derechos humanos.

El propio funcionario insistió en que la violencia sexual genera miedo en comunidades enteras y agrava el desplazamiento, por lo que la respuesta no debe limitarse a la seguridad pública.