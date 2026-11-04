Haití promete restablecer el orden con apoyo de El Salvador

El primer ministro de Haití reafirmó, en una conferencia de prensa dedicada a la seguridad, la determinación de su gobierno de restablecer plenamente el orden en todo el territorio nacional con el apoyo de países aliados, en particular el de El Salvador la policía nacional, las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Represión de Pandillas unifican sus esfuerzos bajo una estrategia común.

El objetivo, dijo, es poner fin al dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado. El funcionario advirtió que los grupos criminales no podrán dormir tranquilos y aseguró que todos, incluidos los vinculados con sectores políticos y económicos, serán sancionados.

Sobre el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreño en Haití, la ONU dijo tener conocimiento de los informes, pero precisó que la gran mayoría no forma parte de la fuerza de represión de pandillas por esa razón, esos efectivos quedan fuera del ámbito de competencia y de informes de la oficina de apoyo de la ONU, cuya función es dar apoyo logístico y operativo y velar por la política de debida diligencia en derechos humanos.

La ONU insistió en que toda operación de seguridad, sea de la GSF o de autoridades nacionales y sus socios, debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos y el humanitario, con transparencia y rendición de cuentas.

El mandato de la GSF fue extendido por el consejo de seguridad hasta el 31 de marzo de 2027. Actualmente, la fuerza cuenta con el respaldo de países como Guatemala, Jamaica y El Salvador.