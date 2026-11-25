El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, se pronunció sobre el acuerdo suscrito con El Salvador y señaló que la población haitiana tiene derecho a vivir con seguridad, libertad y respeto a sus derechos fundamentales.

En sus declaraciones, recordó que desde hace años los grupos armados mantienen bajo amenaza a gran parte del país mediante masacres, secuestros, violaciones, asesinatos y desplazamientos forzados.

El funcionario también recordó que, a comienzos de 2024, la capital haitiana quedó prácticamente paralizada por la violencia. En ese contexto, sostuvo que el acuerdo entre Haití y El Salvador debe entenderse frente a la situación de urgencia que atraviesa el país.

Asimismo, indicó que los derechos humanos y la transparencia deben estar presentes en todas las operaciones, pero no deben convertirse en un argumento para desconocer el derecho de los haitianos a recibir protección y vivir sin miedo ni dominación de las pandillas.