Haití enfrenta grupos delincuenciales con cerca de 20 mil miembros diseminados en su territorio

Haití enfrenta a un aproximado de 200 grupos pandilleriles con cerca de 20 mil miembros diseminados en todo su territorio.

Esos grupos ejercen control en distintas zonas del país y están enquistados en las comunidades.

Expertos advirtieron que para suprimirlos se requiere ir entrando comunidad por comunidad.

La inestabilidad haitiana ha impulsado la cooperación internacional con misiones de seguridad bajo mandato de las Naciones Unidas.

El Salvador se integró a esa cooperación desde 2024 con la Fuerza de Tarea Libertad para apoyar evacuaciones médicas.

De acuerdo con especialistas, la Fuerza Armada salvadoreña tiene experiencia en intervenciones de paz y de combate.