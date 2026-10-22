Haití: continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos

La búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Puerto Príncipe, Haití, continúa tras la emboscada que sufrieron el domingo.

La Fuerza de Supresión de Pandillas, institución a la que pertenecían los efectivos, informó que mantiene operaciones en la zona donde ocurrió el ataque, luego de perder comunicación con ellos.

Según la institución, los operativos incluyen el contacto con integrantes de pandillas armadas y cuentan con apoyo de helicópteros. Los informes preliminares indican que varios pandilleros murieron y otros resultaron heridos durante los enfrentamientos. Además, cuatro integrantes de la fuerza sufrieron lesiones y recibieron atención médica.