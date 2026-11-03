Haití anuncia restablecimiento del orden con apoyo de El Salvador y países aliados

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, reafirmó en una conferencia de prensa dedicada a la seguridad la determinación de su gobierno de restablecer plenamente el orden en todo el territorio nacional con el apoyo de países aliados y, en particular, el de El Salvador.

El funcionario advirtió que los grupos criminales no podrán dormir tranquilos y aseguró que todos, incluidos los vinculados con sectores políticos y económicos, serán sancionados.

La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Represión de Pandillas unifican sus esfuerzos bajo una estrategia común.

El objetivo declarado por el primer ministro es poner fin al dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado. El mandatario sostuvo que las fuerzas nacionales no vienen a sustituir al Estado, sino a apoyarlo y fortalecer sus capacidades.

Sobre el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en Haití, la ONU dijo tener conocimiento de los informes, pero precisó que la gran mayoría no forma parte de la Fuerza de Represión de Pandillas.

Por esa razón, esos efectivos quedan fuera del ámbito de competencia y de informes de la Oficina de Apoyo de la ONU.

La ONU insistió en que toda operación de seguridad debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos y el humanitario con transparencia y rendición de cuentas.

El mandato de la GSF fue extendido por el Consejo de Seguridad hasta el 31 de marzo de 2027. Actualmente, la fuerza cuenta con el respaldo de países como Guatemala, Jamaica y El Salvador.