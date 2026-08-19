Hábitos saludables desde la mañana: desayuno clave para el bienestar

Consumir un desayuno saludable es una de las mejores maneras de comenzar el día con energía y aumentar el rendimiento físico y mental, puesto que después de varias horas de descanso el cuerpo necesita recuperar nutrientes para realizar las actividades diarias.

Un desayuno balanceado ayuda a mejorar la concentración, fortalece la memoria y mantener un mejor estado de ánimo, y los expertos recomiendan incluir alimentos como frutas, huevos, avena, cereales integrales y lácteos bajos en grasa, que aportan vitaminas y minerales esenciales.

Omitir el desayuno puede provocar cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse, además de aumentar la sensación de hambre durante el día y llevar al consumo excesivo de comida rápida o productos altos en azúcar.

Dedicar unos minutos a preparar un desayuno nutritivo genera beneficios para la salud a corto y largo plazo, y contribuye a mejorar el rendimiento diario y el bienestar general.