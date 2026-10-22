Hábitos de consumo de café

Los salvadoreños gastan un promedio de 15 dólares mensuales en café, el 66.8% lo prefiere en presentación instantánea, según un estudio de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hablamos con algunos consumidores, quienes aseguran que disfrutan de esta bebida a diario, principalmente durante las horas de la mañana.

Un 52.8% de los consumidores lo toman por tradición y el 24.95% por el sabor, algunos prefieren tomarlo sin azúcar, mientras que otros la agregan cuando consumen café instantáneo, pues consideran que su sabor es más fuerte.

El 73.5% lo toma en casa de una a tres veces al día, sin embargo, al ser una bebida popular y preferida, muchos vendedores lo ofrecen en puntos de alta afluencia de personas; aseguran que esta es una de las bebidas más solicitadas durante las primeras horas del día.

Además, el estudio revela que el consumo de tazas de café aumenta con la edad. El 46.9% de los menores de 24 años toma solo 1 taza al día, mientras que en el grupo de 57 a 75 años el 50% consume 4 tazas y el otro 50% consume 5 tazas diarias; mientras que en el promedio general predominan 2 tazas al día.