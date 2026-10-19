Habitantes del sector Magisterial en la Zacamil piden retirar vehículos abandonados 

Los habitantes del sector Magisterial en la Zacamil piden a la alcaldía de San Salvador Centro retirar los vehículos abandonados desde hace más de 20 años. Un residente señaló que un microbús lleva entre 20 y 30 años abandonado en las zonas verdes del lugar.

El vecino indicó que otras personas han llegado a tomar fotografías de la situación, pero hasta la fecha no se ha visto una solución clara. Los residentes también denuncian la acumulación de basura y agua estancada a los costados de los edificios.

Esa situación propicia la aparición de zancudos, roedores y hasta serpientes, lo que representa un peligro para la salud. Según la normativa municipal, abandonar vehículos en mal estado por más de 30 días puede ser sancionado con multas.