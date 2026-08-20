Habitantes del Bajo Lempa reportan disminución del caudal del río por fenómeno del Niño

La disminución del caudal del río Lempa en la zona del Bajo Lempa está afectando la economía de las familias que dependen de la ganadería, la agricultura y la construcción, según habitantes de San Marcos Lempa.

Los lugareños señalan que el cambio climático y el fenómeno de El Niño que se vive en 2026 son las principales causas de la reducción del agua en el río, lo que ha provocado pérdidas en cultivos y la muerte de ganado.

Un habitante de la zona relató que sus ingresos han disminuido significativamente porque solo gana una pequeña cantidad al día en comparación con años anteriores, cuando el río tenía mayor caudal. La sequía también afecta la disponibilidad de agua para consumo animal y las actividades diarias de los pobladores.