Habitantes de Hatos de los Reyes sepultan a sus familiares en los patios de sus casas

En el caserío Hatos de los Reyes, en Zacatecoluca, muchos familiares optan por enterrar a sus seres queridos en los patios de sus casas.

Don Reynaldo Cubias explicó que la práctica sigue un procedimiento para evitar la contaminación. Según detalló, el cadáver se introduce en un nicho con una fosa de entre 90 centímetros y un metro de profundidad.

Cubias señaló que la fosa lleva una plataforma de concreto que ayuda a que no se produzca contaminación, y que además se construye una plataforma de bóveda por arriba para mayor protección. Indicó que ese es el procedimiento que la comunidad utiliza para proteger los cuerpos de las personas enterradas.

Explicó que también se siguen protocolos según la religión de cada familia, y que cuando el fallecido es católico se realiza una misa de cuerpo presente antes de llevar el cuerpo a la santa sepultura.

Algunos nativos de otras zonas del país también piden a sus familiares que los entierren en su casa de origen al fallecer. Los habitantes de Hatos de los Reyes aseguraron que continuarán con esta costumbre mientras se les permita.