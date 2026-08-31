Habilitan calles desalojadas en cercanías de mercado central

La séptima avenida sur, la novena avenida sur y la 12 calle poniente lucen totalmente despejadas para el paso vehicular y peatonal en los alrededores del mercado central, luego del reordenamiento de más de 1,500 vendedores que durante décadas comercializaron sus productos en este sector.

Los capitalinos aseguran que ahora es más fácil transitar por la zona.

Por su parte, los conductores destacan que el despeje de las calles no solo facilita el tránsito, sino que también permite a sus familiares movilizarse con mayor facilidad para realizar sus compras, tras décadas en las que este sector permaneció prácticamente intransitable.

En la zona también se prevé que, en los próximos días, se habilite el parqueo para vehículos sobre la séptima avenida sur, manteniendo la vía con doble circulación.